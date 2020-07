« Les hommes sont plus brillants que les femmes » : les stéréotypes de genre ont la vie dure

Si vous vous demandez encore pourquoi tant d’hommes dirigent les plus grandes entreprises de la planète, ou pourquoi une femme a tant de mal à se faire élire à la magistrature suprême aux Etats-Unis ou en France, une étude américaine pourrait receler quelques clés concernant les stéréotypes de genre.

Pour enquêter sur les stéréotypes de genre, une équipe scientifique des universités de New York, de Denver et de Harvard ont mené une série de cinq études auprès d’Américains (femmes, hommes et enfants âgés de 9 à 10 ans) et des hommes et des femmes provenant de 78 autres pays du monde.

Les tests visaient à mesurer les stéréotypes implicites (les associations qui viennent automatiquement à l’esprit) entre certains traits de caractère (par exemple pour cette étude, le génie ou la grande intelligence) et certains groupes de personnes ou genres.

Au cours des tests, on ne demanda pas explicitement aux participants d’évoquer les stéréotypes. On leur présentait une série de stimuli sur un écran (comme l’image d’un homme ou d’une femme ou le mot « brillant ») et ils devaient classer rapidement les stimuli en deux catégories d’un clic de clavier.

Les stéréotypes implicites très ancrés

Les chercheurs ont aussi mesuré les stéréotypes explicites, lorsque les participants devaient répondre s’ils trouvaient les hommes plus brillants ou plus intelligents que les femmes, par exemple.

Leurs résultats, repris par le Journal of Experimental Social Psychology, ont montré invariablement que de nombreux participants portaient en eux le stéréotype implicite qui associait plus le génie aux hommes qu’aux femmes.

Les scientifiques ont par ailleurs souligné que ce stéréotype était particulièrement fort, que l’association entre les hommes et le génie était de force égale aux associations précédemment opérées entre les hommes et la carrière, ou les femmes et la famille.

En revanche, lorsqu’on les interrogeait spécifiquement sur leurs stéréotypes, les participants n’étaient pas d’accord avec l’idée que les hommes étaient plus brillants. Dans l’une des études, une majorité de participants a même explicitement associé la qualité de « grande intelligence » aux femmes plus qu’aux hommes. Bien que ce résultat semble contradictoire et étonnant, les chercheurs précisent que les personnes sont peu susceptibles d’admettre qu’elles cautionnent les stéréotypes, c’est pourquoi il est nécessaire de mesurer ce type d’idées reçues de manière plus subtile et moins directe.

Des carrières limitées par ces stéréotypes

La co-signataire de cette étude se réjouit d’une des découvertes : « les personnes associent explicitement les femmes et le génie. En revanche, des mesures implicites révèlent une autre histoire qui montre des stéréotypes de genre qui viennent plus automatiquement à l’esprit lorsqu’on pense à l’intelligence », a commenté Tessa Charlesworth.

« Les stéréotypes qui représentent l’intelligence comme un trait de caractère masculin sont susceptibles d’empêcher les femmes à atteindre une large gamme de carrières prestigieuses », a précisé Daniel Storage, l’auteur principal. Il est nécessaire de comprendre la prévalence de ce type de stéréotypes pour mettre l’accent sur l’équité entre les genres et ne pas limiter les carrières de certaines, ajoute l’un des auteurs.