Comment choisir la crème solaire idéale pour protéger son enfant ?

En ces premiers jours de juillet, les bains de soleil sont imminents. Un casse-tête pour les parents, qui doivent s’assurer de se procurer la bonne protection solaire pour leurs enfants. Voici quelques questions à se poser au préalable afin de s’assurer d’opter pour le bon produit.

Les vacances approchent. Qu’on mette le cap sur la mer ou la montagne, voire les deux, les maillots de bains, tenues légères et autres accessoires estivaux vont remplir nos valises. Sans oublier toute la panoplie parasol-chapeau-crème solaire. Comment s’assurer qu’on a choisi le bon produit pour son enfant ? Tour d’horizon des questions à se poser avant de se précipiter sur la plage pour s’offrir un bain de soleil bien mérité avec ses bambins.

« Crèmes pour enfants » : critère absolu ?

Que ce soit en grande surface ou dans les pharmacies, les crèmes vendues spécialement pour les enfants occupent une place importante en rayons. Pourtant, seul un critère doit primer sur tous les autres : l’indice de protection, calculé en fonction du temps qu’il faut pour attraper un coup de soleil en cas d’absence de produit.

En 2017, une étude réalisée par l’association 60 millions de consommateurs alertait les parents sur l’aspect marketing de certaines crèmes « pour enfants ». Leurs conclusions s’avèrent on ne peut plus claires : « Les crèmes solaires enfants ne sont ni meilleures, ni moins bonnes que les autres ». De surcroît, certaines crèmes dites pour enfant sont vendues à des tarifs plus élevés.

Doit-on se baser sur le type de peau pour choisir l’indice de protection ?

Comme l’a expliqué le dermatologue Pierre-André Bécherel à ETX Studio, « ce n’est pas parce que l’on n’attrape pas ou peu de coups de soleil que notre peau est protégée. Les effets toxiques du soleil sont cumulatifs. A long terme, les risques de développer un cancer de la peau sont donc les mêmes, peu importe le type de peau. Dire qu’on est protégé parce qu’on a la peau mate revient à évoquer une fausse sécurité ». Conclusion : toujours opter pour un indice de très haute protection (50 ou plus).

Peut-on se fier aux crèmes bios ?

Que ce soit pour limiter la présence de substances chimiques potentiellement nocives pour la santé et/ou préserver l’environnement, certains consommateurs préfèrent opter pour des protections solaires à la composition biologique. Mais que valent-elles en termes de protection ?

Pour répondre à cette question, l’association UFC Que Choisir a passé au crible une vingtaine de crèmes biologiques et conventionnelles vendues en pharmacie ou sur internet. Dans son rapport publié en 2019, l’association rappelle qu’une crème réellement efficace doit à la fois assurer une protection contre les rayons UVB (responsables des coups de soleil) et des rayons UVA (qui attaquent la peau plus en profondeur). Or, selon les résultats de l’enquête, toutes les crèmes bio ne se valent pas : plusieurs d’entre elles ont en effet été jugées inefficaces pour se protéger des rayons UVA.

Pour garantir une protection maximale à son enfant, le mieux reste de limiter son temps d’exposition au soleil et de prévoir des vêtements secs anti-UV ou longs. Le port de chapeau et de lunettes s’avère également indispensable.