Peut-on rattraper le sommeil en retard ? Cinq experts répondent

C’est vendredi, vous quittez le travail. Après une dure semaine et quelques nuits blanches, vous décidez de vous ranger et de rattraper tout le sommeil que vous avez perdu. Mais est-ce possible ?

Pendant notre sommeil, les souvenirs de notre journée sont consolidés et notre cerveau fait un peu de nettoyage en triant les événements de la journée que nous devons garder en mémoire et ceux que nous pouvons oublier. Le sommeil nous fourni également le repos nécessaire au bon fonctionnement de notre corps le jour suivant.

Mais nous ne parvenons pas tous à nous ménager huit heures de sommeil par nuit, et il peut donc arriver que nous ne puissions engranger tous ces bénéfices. Nous avons demandé à cinq experts s’il est possible de rattraper plus tard le sommeil perdu.

Trois experts sur cinq affirment que oui

Voici leurs réponses détaillées :