Pic de l’épidémie en Inde ? Le pays enregistre 22.000 infections en 24h

L’Inde a connu un pic de 22.771 nouvelles infections en 24 heures, portant le nombre d’infectés au coronavirus à 648.315 dans le pays, a indiqué samedi le ministère de la Santé indien.

Le pays a également enregistré 442 décès au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès dus Covid-19 à 18.655, selon le ministère.

L’Inde a enregistré une augmentation de 457.780 cas entre le 1er juin et aujourd’hui. Il s’agit de la quatrième nation la plus touchée après les États-Unis, le Brésil et la Russie. Le pays devrait même dépasser la Russie (qui compte 666.941 cas) d’ici dimanche.

Certaines ville se reconfinent

L’Inde, qui avait mis en place le 25 mars dernier un dispositif de confinement très strict, a commencé à déconfiner la population depuis la mi-mai, avec la reprise des vols intérieurs et des services ferroviaires et la réouverture des bureaux et des marchés.

Plusieurs villes, dont Bombay et Chennai, ont toutefois obligé la population à se reconfiner à la suite de pics de cas.