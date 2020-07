Un label de sécurité sanitaire pour le secteur touristique bruxellois

La Région de Bruxelles-Capitale et visit.brussels, l’organisme régional chargé de la promotion du tourisme, ont lancé vendredi un label de sécurité sanitaire pour le secteur touristique. Son objectif est de rassurer les visiteurs sur la qualité et la sécurité des infrastructures touristiques bruxelloises.

Ce label gratuit et baptisé «Brussels Health Safety Label», conçu en collaboration avec la société internationale de certification Socotec, veut aider le tourisme bruxellois à reprendre ses activités dans les meilleures conditions après la période de confinement liée à l’épidémie du coronavirus.

Il est destiné aux acteurs du tourisme et de la culture, à savoir les attractions et musées, les hébergements touristiques, les visites guidées, l’horeca ainsi que les événements et foires. Ce label doit permettre de faire respecter les règles générales obligatoires ainsi que d’informer et de rassurer le public sur les mesures prises dans les lieux touristiques.

Un label évolutif

Le label, qui peut être demandé via le site de visit.brussels, évoluera également en fonction des directives du Conseil National de Sécurité. Les établissements qui en bénéficieront seront soumis à des contrôles.

Le secteur a été particulièrement touché par la crise, rappelle la Région bruxelloise. Elle a d’ailleurs déjà lancé plusieurs initiatives avec l’opérateur touristique, notamment une campagne de communication et des fonds de soutien.