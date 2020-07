VIDEO. Une Américaine dénonce un automobiliste qui la suivait car elle est noire

Une Américaine de 21 ans a été suivie par un automobiliste qui ne « se sentait pas en sécurité » simplement car elle était noire.

Elle s’appelle Julia Santos. Il y a quelques jours, elle a publié sur Twitter une vidéo illustrant le climat de suspicion ambiant qui existe pour les personnes noires aux Etats-Unis. Alors qu’elle venait d’acquérir de la nourriture pour chien, Julia aurait en effet été suivie en voiture par un homme qui lui a demandé ce qu’elle faisait dans le quartier.

I just got Karen'd? This man followed me home because I went to pick up DOG FOOD at somebody's house!

He followed me all the way to my house so I turned on a side street and he said he felt "unsafe" pic.twitter.com/vEBdhStU1K

— ponyo (@kagl0me) June 29, 2020