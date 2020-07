Une actrice porno recherchée pour avoir tourné un film dans un bus… sans masque

Le tournage d’un film porno fait polémique dans la ville de Cali, en Colombie. Kaori Dominick, une actrice colombienne, est recherchée par la police de son pays pour avoir tourné un film porno dans un bus… sans porter de masque de protection.

Dans une vidéo publiée sur la plateforme Pornhub et aujourd’hui supprimée, on peut voir Kaori Dominick approcher d’un bus, munie d’un masque et de gants, pour acheter son ticket. Le point de départ d’un film pornographique qui n’a pas plus aux autorités. Et pour cause, dans l’une des scènes du film, l’actrice retire son masque. Ce qui va à l’encontre des règles sanitaires colombiennes, comme le rapporte The Guardian.

Sitio web especializado en pornografía explícita publica video grabado en bus del Mío. El video dura 9 minutos 15 segundos. PD.

El dato me lo dio un amigo.@METROCALI pic.twitter.com/4Q1UYuSCT6 — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) June 29, 2020

C’est la raison pour laquelle la police est à la recherche des deux protagonistes du film. Ils risquent une amende pour ne pas avoir respecté les règles liées au Covid.

Manque de respect

De son côté, Oscar Ortiz, le président de l’entreprise en charge des bus de la ville, a tenu à dénoncer ce comportement.

« La vidéo pornographique tournée dans un bus sera envoyée aux autorités pour qu’elles identifient les acteurs », tweetait-il le 29 juin dernier. « Les espaces publics méritent le respect ».

Video porno realizado en bus del #MIO, será enviado a las autoridades para que identifiquen a sus actores. Los espacios públicos merecen respeto. Son decisiones propias e individuales, las cuales reprochamos y no pueden ser atribuidas a nuestro sistema masivo. #ElMioEsDeTodos — Oscar Ortíz 🚎🚠 (@OscarOrtizCali) June 29, 2020

Depuis le début de la pandémie, 98.090 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Colombie, pour 3.488 décès.