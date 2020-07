Un marié infecte plus de 100 personnes à son mariage et décède deux jours plus tard

En Inde, un jeune marié de 26 ans est soupçonné d’avoir infecté une centaine de personnes lors de sa cérémonie de mariage. Il est décédé deux jours plus tard.

Le 15 juin dernier, plus de 300 personnes ont participé dans l’État du Bihar, dans le nord de l’Inde, au mariage d’un jeune homme de 26 ans présentant des symptômes identiques à ceux du nouveau coronavirus.

Forcé par la famille à se marier malgré les symptômes

Le marié était ingénieur informatique à Guargaon, ville satellite de la capitale New Delhi. Il est rentré chez lui une semaine seulement avant le mariage et souffrait de poussées de fièvre et de diarrhée. Il a été brièvement hospitalisé. Mais alors qu’il voulait annuler le mariage, sa famille a réussi à le ramener à la maison après une prise de médicaments et a célébré la fête avec 300 invités.

Il meurt deux jours plus tard

Le jeune marié est décédé à son domicile deux jours après. Près de 200 personnes ont ensuite assisté à ses obsèques. Son corps ayant été rapidement incinéré par sa famille avant qu’il ne soit testé, les médecins n’auront jamais la certitude que c’est bien le marié qui a propagé le virus.

111 personnes testées positives

Néanmoins, parmi les invités, une centaine de personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus. « Jusqu’ici 111 personnes, qui ont soit participé au mariage soit aux funérailles, ont été testées positives. Toutes les autres ont été identifiées et mises à l’isolement », a déclaré Raj Kishor Chaudhary, responsable médical en chef de Patna, la capitale régionale du Bihar.

Les autorités ont établi un camp spécial pour tester les personnes présentes à ces deux rassemblements après une flambée de cas dans le village concerné. Une enquête a été ouverte contre la famille du marié.

Officiellement, l’Inde limite les mariages à 50 personnes, et les funérailles à 20 personnes.