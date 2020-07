Une étoile 100 fois plus grande que le Soleil a disparu sans explication

Une étoile, observée il y a dix ans et baptisée Kinman Dwarf, n’est plus observable et laisse les astronomes perplexes. Ceux-ci se demandent pour quelle raison cet astre, pourtant 100 fois plus gros que le Soleil, a soudainement disparu…

Il y a dix ans, les astronomes s’extasiaient devant Kinman Dward, une étoile massive 100 fois plus grosse que le Soleil, qui illuminait totalement sa galaxie. L’été dernier, les scientifiques ont à nouveau souhaité l’observer mais, à leur grande stupeur, elle avait disparu.

« Nous avons été assez surpris de ne pas trouver l’étoile », a déclaré l’auteur principal de cette étude Andrew Allan, doctorant au Trinity College de Dublin. « C’est une étoile énorme et elle est visible, donc nous pouvons la distinguer de la galaxie. Pourtant, force est de constater que nous ne l’avons pas vue lors de notre dernière observation. »

Où est passé Kinman Dward?!

Après l’échec de l’été dernier, l’équipe d’Allan a à nouveau tenté de trouver l’étoile avec un autre instrument, le X-Shooter. Mais cette démarche n’a fait que confirmer que l’étoile avait disparu sans laisser de traces. Fait encore plus étonnant, les scientifiques n’ont même pas trouvé de signe de supernova, l’explosion qui se produit à la mort d’une étoile.

Désormais, deux hypothèses sont privilégiées pour expliquer ce phénomène. Soit, la lumière de l’étoile est pour le moment cachée par un nuage de poussière, soit elle a tout simplement été engloutie par un trou noir. On n’a plus qu’à espérer que la Terre ne subira jamais le même sort…