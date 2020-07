Le plus grand écran d’Europe à Tour et Taxis pour un cinéma drive-in

Le cinéma en plein air Movie Drive prendra place à compter de vendredi et jusque fin septembre sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles.

Le concept du cinéma drive-in s’élargit pour accueillir également les piétons et cyclistes. Avec le soutien de l’agence régionale visit.brussels, une plage leur sera installée sur le site. Des foodtrucks permettront également de se restaurer. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a applaudi cette « manière créative de vivre une expérience au cœur de la ville ». Le ministre-Président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort s’est également réjoui de voir que « Bruxelles revit et se réinvente ». « L’été s’annonce festif avec nombre de projets adaptés aux mesures sanitaires en vigueur », a-t-il ajouté.

L’écran-LED géant de 24 mètres de long sur 14 mètres de haut atteint 336 m², ce qui en fait le plus grand d’Europe à ce jour. « Ce fantastique outil redéfinit les standards classiques du drive-in au travers d’une expérience 2.0 pour les spectateurs, et permet des diffusions en plein jour, à l’inverse des systèmes conventionnels cantonnés aux séances en soirée », explique Mario Iacampo, porteur du projet.

La programmation a été voulue éclectique. Elle propose des classiques comme Grease ou The Exorcist, des films cultes comme Trainspotting et The Big Lebowski, de l’action avec Joker et le Boulevard de la Mort de Tarantino, des productions belges à commencer par Dikkenek mais aussi des longs-métrages d’animation pour les plus petits comme Moi Moche et Méchant 3 et Toy Story et de films à voir en famille, comme Le Petit Nicolas, Harry Potter et Charlie et la Chocolaterie. La réservation est conseillée au préalable via le site www.moviedrive.be.