La coronavirus devient-il plus faible?

Selon une petite étude italienne, des patients qui ont été testés positifs au Covid-19 en mai dernier avaient une plus petite charge virale que ceux qui avaient été testés un mois plus tôt. Des résultats qui doivent encore être confirmés, selon le Daily Mail.

L’étude de Massimo Clementi, publiée dans la revue Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, n’a pas cherché de mutations dans le virus ou de changements chez les patients qui pourraient expliquer pourquoi la maladie semblait globalement moins sévère chez les patients en mai.

Il a surtout cherché des liens entre la gravité de la maladie et la quantité de virus – la charge virale – chez les patients. Selon les chercheurs, les mesures de confinement ont pu réduire l’exposition des patients au virus, mais ils n’ont pas pu fournir de preuves pour expliquer cette conclusion.

Le mois dernier, Alberto Zangrillo, chef des soins intensifs à l’hôpital italien San Raffaele de Milan, avait déjà déclaré que le le virus n’existait « cliniquement plus en Italie », suggérant que l’interaction entre le virus et son hôte humain avait changé et qu’il ne se répliquait plus à un rythme aussi rapide à l’intérieur du corps.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé 200 écouvillons nasopharyngés prélevés à l’hôpital de San Raffaele. La moitié provenait de patients traités en avril – au plus fort de la pandémie – et l’autre moitié de patients traités en mai. Et c’est en avril que les symptômes développés étaient plus graves et que les patents étaient plus susceptibles d’avoir besoin d’une hospitalisation et de soins intensifs.

Néanmoins, il n’est encore pas possible de dire si le virus évolue de manière à donner aux humains une meilleure chance de lutter contre lui, ou si, grâce aux tests, à la distanciation sociale et au port de masque, nous sommes tout simplement meilleurs pour le combattre.