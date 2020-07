Double infanticide à Erquelinnes: l’état de santé du troisième enfant stabilisé

Une mère de famille a tué deux de ses enfants, âgés de 7 ans et 2 ans mardi en fin d’après-midi à Hantes-Wihéries (Erquelinnes). Le troisième enfant, âgé de 9 ans, est toujours dans un coma artificiel mais son état est stabilisé. La maman devrait pouvoir être entendue par les enquêteurs dans la journée.

Les secours ont été requis mardi en fin d’après-midi à à Hantes-Wihéries. Une mère de famille a tué deux de ses enfants, Orphée et Cérès âgés respectivement de 2 ans et 7 ans. Un troisième enfant, Thibald, âgé de 9 ans, se trouvait dans un état critique. Son état de santé s’est stabilisé. «Il se trouve toujours en coma artificiel mais son état est stable depuis mardi soir. Il devrait s’en sortir. C’est une bonne nouvelle pour ce petit garçon», a précisé David Lavaux, bourgmestre d’Erquelinnes (IC). Le mari et père de famille a découvert le drame en rentrant à son domicile après sa journée de travail.

Séquelles du confinement?

Selon le bourgmestre, la mère de famille ne travaillait plus et a mal supporté le confinement. Cette dernière a également été contrainte de mettre un terme à une grossesse. «Elle ne sortait plus et ses enfants n’étaient pas retournés à l’école. Mais rien ne laissait présager ça. Elle était fusionnelle avec ses enfants, en particulier avec le dernier.» Dans le quartier, l’émotion est vive. «Elle n’allait pas bien mais elle aimait tellement ses enfants. Je n’arrive pas à y croire, j’en ai les jambes coupées», a confié une voisine.

Le parquet de Charleroi a annoncé qu’une communication officielle sur les événements sera effectuée dans le courant de la journée.