Champion de fléchettes et millionnaire, il travaille pour Amazon pendant le confinement

Le nom de Mervyn King ne vous dit peut être rien. Il est pourtant une des stars du monde des darts. Cela ne l’empêche pas de livrer chaque jour des colis pour Amazon.

Mervyn King a remporté le BDO World Masters en 2004. Il a été finaliste de la Premier League 2009, a remporté de nombreux grand prix, qui lui ont permis d’empocher la jolie somme de 1,7 million de livres sterling (près de 1,9 millions €). Et pourtant, il n’a jamais cessé de travailler.

Pendant le confinement, et alors que les concours étaient annulé, il a trouvé un emploi chez Amazon. Pour son entrée en fonction, il est arrivé sur son lieu de travail au volant de sa BMW M6. Il l’a troquée pour une camionnette Vito, bien plus pratique pour embarquer les colis. « Ca a été un choc de voir une star du sport aussi connue remplir sa camionnette avec des colis », témoigne un de ses collègues. « Il aurait été facile de rester assis à ne rien faire, mais il aime évidemment l’idée de sortir de la maison et de gagner de l’argent et ne se soucie pas de qui le voit. »



Avec le confinement consécutif à l’épidémie de Covid-19, Mervyn King a croulé sous le travail. On ne sait pas encore s’il compte poursuivre longtemps cette activité.