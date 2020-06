L’étrange hommage de Kanye West à Kim Kardashian

Après son deal avec le géant des Cosmétiques Coty, Kim Kardashian est « officiellement devenue milliardaire ». Une annonce que son mari, Kanye West, a célébré d’une étrange façon.

Le géant américain des cosmétiques Coty a en effet pris prend une participation de 20% dans la marque de maquillage KKW de Kim Kardashian. Si le montant de cette transaction s’est élevé à 200 millions $, cette participation a toutefois valorisé la marque – qui n’existe que depuis trois ans – à un milliard de dollars.

Une annonce qui a rendu extrêmement fier Kanye West qui n’a pas hésité à publier un petit poème sur twitter assorti d’une photo… d’un poivron vert, d’une tomate cerise, d’une fleur et d’une tomate verte.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020