« Into the Night », la première série Netflix belge, aura une deuxième saison

«Into the Night», la première série belge Netflix Original, a été renouvelée pour une deuxième saison, confirme le géant américain mardi. La première saison est disponible sur la plateforme depuis mai 2020.

Les acteurs de la série ont annoncé eux-mêmes la nouvelle dans une vidéo publiée mardi sur les réseaux sociaux de la plateforme.

«Les réactions à Into the Night, venues du monde entier, nous ont agréablement surprises. C’est donc avec grand plaisir que je peux annoncer aujourd’hui qu’il y aura une deuxième saison», affirme le créateur de la série Jason George. «C’était génial de voir comment les fans du monde entier se sentaient connectés aux passagers de différentes nationalités et à l’équipage du vol 21 de BE Airways. Nous sommes ravis de poursuivre leur voyage.»

Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye et produite par Entre Chien et Loup, cette série «raconte l’histoire de la survie de l’humanité face à une catastrophe cosmique, alors qu’un vol part de Bruxelles». Le casting international mêle Belges, Français, Allemands, Italiens, Polonais, Russes et Turcs.