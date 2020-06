VIDEOS. Un couple brandit ses armes vers des manifestants « Black Lives Matter »

Sur Twitter, les images sont devenues absolument virales. Un couple non-identifié vivant à Saint-Louis a menacé des manifestants « Black Lives Matter » qui se trouvaient devant leur imposante maison. Ceux-ci réclamaient la démission de la maire, suite à un Facebook live durant lequel Lyda Krewson dénonçait certains citoyens…

Aux Etats-Unis, des images montrant un couple menaçant des manifestants avec leurs armes, interpellent. Les deux personnes, non-identifiées, crient sur les manifestants « Black Lives Matter » à leur passage et le mari est carrément armé d’un fusil d’assaut pour protéger son imposante maison située dans le quartie de Central West End, à Saint-Louis. L’incident n’a pas fait de victimes.

St. Louis police investigating a confrontation caught on cellphone video of white neighbors of Mayor Lyda Krewson pointing guns at protesters marching by their mansion. https://t.co/yAcr1p4aTh pic.twitter.com/RODGsXeHVx

PHOTOS: A couple, both carrying guns, came outside of a home tonight in the Central West End neighborhood of St. Louis to confront protesters.

The group was marching to the home of St. Louis Mayor Lyda Krewson to demand her resignation. (All photos taken by @BILLGREENBLATT) pic.twitter.com/T6xCggCgUy

— Rob Edwards (@RobertDEdwards) June 29, 2020