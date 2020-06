VIDEO. Une femme accouche sur le parking de l’hôpital

Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’une femme accouchant en plein milieu du parking de l’hôpital fait le buzz. Susan Anderson n’a pas pu attendre plus longtemps pour donner naissance à son bébé et une sage-femme a été dépêchée sur place pour l’assister lors de ce moment merveilleux.

A Coral Springs, en Floride, un bébé était particulièrement impatient de sortir du ventre de sa maman il y a quelques jours. Avant d’arriver à la maternité, le couple avait prévenu de son arrivée, mais, une fois à l’hôpital, Susan Anderson n’a plus pu se retenir de pousser. « Pendant le trajet en voiture vers la maternité, je me suis tournée vers mon mari, et je me suis dit : ‘Il faut que je pousse!’, explique la jeune maman à Local News 10.

Un accouchement express

Et dès que la voiture arrive au parking de l’hôpital, il est effectivement trop tard pour aller plus loin et une sage femme arrive vers le couple pour aider Susan à accoucher. Sandra Lovaina ne s’attendait toutefois pas à ce que la petite fille sorte alors que la jeune femme n’était même pas encore couchée! « Je suis sortie en courant et la tête arrivait. Apparemment, je pourrais devenir joueuse de football américain pour les Miami Dolphins », s’est amusée la sage-femme.

« Je ne pensais pas que je n’arriverais pas à entrer dans le bâtiment. Mais le temps que nous arrivions à la première marche, la tête arrivait », poursuit la maman. Finalement, c’est donc une petite Julia qui est née sur le parking de l’hôpital, sous le regard amusé de la sage-femme et complètement ébahi de deux policiers, de passage au moment de l’accouchement. Bravo aux parents et à la sage-femme pour son sang-froid!