Une ancienne gagnante de la « Star Academy » estime que la production influençait les votes

En 2005, Magalie Vaé remportait la cinquième saison de la « Star Academy » face à Jérémy. Interrogée à propos d’un éventuel truquage de l’émission, la jeune chanteuse de 33 ans a estimé que la production influencait les votes du publics, sans pour autant truquer les votes téléphoniques.

Lors d’une interview pour Non Stop People, Magalie Vaé, qui remportait il y a quinze ans la cinquième saison de la Star Ac’, est revenue sur sa victoire. Il y a quelques mois, Georges-Alain Jones estimait que le concours musical était truqué, et la chanteuse était donc invitée à répondre à ses propos polémiques.

« Truquer des votes téléphoniques, c’est très compliqué. Il y a quand même un huissier. Si les votes avaient été vraiment truqués, je ne pense pas que j’aurais gagné parce que je n’étais pas la favorite », affirme Magalie Vaé.

« Comme dans toutes les téléréalités »

Mais si le truquage lui semble difficile, la jeune femme ne nie pas qu’il a toujours existé une forme de manipulation des votes par la production: « Après, c’est comme dans toutes les télé-réalités, à partir du moment où il y a un concours, il y a des images qui passent et certaines images peuvent favoriser les candidats et d’autres non, c’est plus dans ce sens-là. (…) Je ne sais pas pour toutes les Star Ac, car je n’ai pas tout suivi, mais je sais que, pour moi, il y a une semaine où j’étais là, où on ne m’a pas vue du tout, même mes parents ne savaient pas ce que j’allais chanter au prime. »

Plus de sept ans après la fermeture des portes du château de la Star Ac’, l’émission présentée par Nikos Aliagas déchaîne toujours autant les passions. Et si le show faisait son grand come-back sur nos petits écrans prochainement?