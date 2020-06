Un chasseur grièvement blessé par un buffle qu’il tentait de tuer

Un chasseur a été violemment attaqué par un buffle à l’agonie. Il s’en est miraculeusement sorti avec un trou dans le genou et une entaille de 20 centimètres sous les fesses.

Chris McSherry est un chasseur australien. Alors qu’il pensait avoir tué un buffle à l’aide de deux flèches tirées sur l’animal, ce dernier a foncé sur son agresseur, lui donnant deux coups de corne qui auraient pu être mortels. Blessé, Chris s’en sortira finalement avec un trou dans le genou et une longue entaille sous les fesses.

« Il m’a enfoncé une corne dans la cuisse, me poussant en avant », explique-t-il à NT News. « Quand j’ai touché le sol, il m’a de nouveau attaqué avec ses cornes. Il m’a soulevé par la jambe droite et m’a projeté d’environ trois mètres ».

Si le chasseur a eu la chance de survivre, ce n’est pas le cas du buffle. On ne sait d’ailleurs pas ce qui est advenu de son corps. Quoi qu’il en soit, cette mésaventure ne semble pas calmer les ardeurs de Chris, qui espère retourner chasser le plus vite possible. « Le buffle est mort, je suis vivant et j’espère revoir mes amis et ma famille bientôt. Merci à tous pour vos vœux et votre soutien. Ce n’est pas aujourd’hui que j’arrêterai de chasser », a-t-il écrit sur Facebook.