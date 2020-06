Il s’interpose contre une femme qui frappait un cygne, il est jeté à l’eau

La vidéo d’un homme jeté à l’eau alors qu’il essayait de venir en aide à des cygnes attaqués par des jeunes fait polémique en Angleterre.

La police britannique a lancé un appel à témoin pour retrouver un homme qui en a poussé un autre dans un canal ce vendredi. Les faits se sont déroulés à Limehouse, un quartier de l’est de Londres. Dans une vidéo, on peut voir une femme, membre d’un groupe de jeunes, s’en prendre à un couple de cygnes.

Bedlam in #Limehouse. Swan started attacking another swan. Group start attacking the swan. Man argues with the group. Gets pushed in canal. pic.twitter.com/lNRyCmWsTf

