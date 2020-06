Disney reporte une nouvelle fois la sortie de « Mulan » à cause du coronavirus

Disney a décidé de repousser pour une nouvelle fois la sortie de « Mulan », cette fois pour la mi-août, alors que la pandémie de nouveau coronavirus sévit toujours en Amérique du Nord et dans le monde.

Après un premier report, « Mulan », version en prises de vue réelles du célèbre dessin animé, aurait du sortir dans les salles le 24 juillet. « La pandémie a changé les plans de sortie de Mulan et nous allons faire preuve de flexibilité, comme la situation l’exige« , a indiqué Disney dans un communiqué signé par les co-présidents Alan Bergman et Alan Horn.

« Le réalisateur Niki Caro, nos acteurs et l’équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que l’expérience cinématographique devrait être. Et nous pensons que sa place est sur la scène mondiale et le grand écran pour que le public du monde entier en profite », ont-ils écrit.

De nombreux films repoussés

La décision intervient après que Warner Bros a repoussé à la mi-août la sortie d’un autre grand film d’été, « Tenet » de Christopher Nolan – un thriller sur une agence essayant d’empêcher la Troisième Guerre mondiale. Warner Bros a également fait part de la nécessité d’être « flexible » en annonçant sa décision.

Début avril, Disney avait décidé de repousser la sortie d’une dizaine de films Marvel et autres grosses productions dont « Black Widow », avec Scarlett Johansson dans le rôle-titre. La sortie est désormais programmé pour novembre ce qui décale automatiquement les autres films de la série à venir.