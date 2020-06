Social DIESTancing dans le Hageland

Diest, la perle médiévale, est nichée entre les collines du Hageland et les rives du Démer. Avec Breda, Dillenburg et Oranje, Diest fait partie de l’Unie van de Oranjesteden (Union des Villes d’Orange). Outre sa riche histoire, cette ville de province n’a pas non plus à rougir en matière de gastronomie et de shopping face à ses voisines Louvain et Hasselt.

Diest, située dans le Brabant flamand, est la seule en Belgique à pouvoir porter le titre de «Oranjestad» (Ville d’Orange). C’est dû au fait qu’après le moyen-âge elle est devenue la propriété des contes de Nassau, qui deviendraient plus tard les princes d’Orange-Nassau. C’est aussi à Diest que l’on trouve le plus grand nombre de sites patrimoniaux au mètre carré de toute la Flandre. Parmi ceux-ci, le béguinage, qui est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est un site des plus admirables. Il était habité par 400 béguines célibataires dont les maisonnettes s’égrainaient le long de petites ruelles pavées, du moins jusqu’à ce qu’elles trouvent un mari! Elles étaient alors contentes, comme le dit la sagesse populaire, d’échanger «hun doek in voor een broek» (NDLR leur voile pour un pantalon).

Quand vous vous promenez dans la ville, vous découvrez encore de nombreux monuments particuliers. Sur le Grote Markt, impossible de manquer l’église Sint-Sulpitius, où est enterré le fils aîné de Guillaume d’Orange. L’église est érigée en grès ferrugineux, une pierre couleur rouille typique de la région. Vous serez aussi charmé(e) un peu plus loin par la pittoresque maison natale de Saint Jean Berchmans, le Hof van Nassau, le moulin du Ezeldijk, le sentier de randonnée Vlonderpad sur le Démer, la Halle aux Draps, le parc de la Warande et l’enceinte de la ville avec la citadelle.

Les vallons du Hageland

Diest se trouve en pleine nature. Au départ de la Ville d’Orange, vous pourrez facilement découvrir à vélo le Hageland. Mais échauffez-vous bien les mollets car le paysage vallonné n’épargne personne! Cela vaut la peine en chemin de vous arrêter à l’abbaye d’Averbode, de déguster une glace dans la «lekdreef», de vous promener dans les forêts limbourgeoises et de vous confesser dans la basilique de Scherpenheuvel. Et ne manquez pas non plus de bavarder avec les sympathiques habitants du Hageland, un croisement harmonieux entre le Limbourgeois et le Campinois.

Activités et adresses

En route avec le Veilleur de nuit

Le veilleur de nuit vous guide de façon originale dans la Ville d’Orange. Au moyen-âge, le veilleur de nuit devait faire sa ronde chaque soir pour allumer les réverbères. Il a du coup par mal d’histoires amusantes et d’anecdotes salées à raconter. Il vous expliquera pourquoi les mariées portent un bouquet de fleurs, pourquoi on parle de «maandag wasdag» (NDLR lundi lessive) et d’où vient le surnom de «Mosterdschijters» (NDLR chieurs de moutarde) donné aux habitants de Diest.

Préparez votre propre pique-nique

Si vous aimez vous trouver un joli petit coin de verdure, vous pouvez participer cet été à la promenade pique-nique. Baladez-vous en ville avec un panier vide et remplissez-le avec les délices locaux. Bon appétit!

Faire du canoë sur le Démer

Quoi de mieux qu’une balade en barque pour découvrir la nature autour de Diest? Le paysage de la vallée du Démer glisse lentement devant vos yeux, tandis que vous mettez le cap sur Zichem, le camp de base du film «De Witte van Sichem». Envie d’une balade plus longue? Allez jusqu’à Aarschot.

Oranje City Hotel

Cette bâtisse était au XVIe siècle un refuge pour les pères Norbertin, quand ils n’étaient pas en sécurité dans leur abbaye située en dehors des murs de la ville. Aujourd’hui, elle a été rénovée en magnifique hôtel médiéval au confort contemporain.

Refugiestraat 23

oranjecityhotel.be

De Nieuwe Haan

Dans cette brasserie, vous mangerez avec vue sur le Grote Markt de Diest. Au XVIIIe siècle déjà, les cochers des malles postes aimaient y faire halte sur la route de Louvain. Cette entreprise familiale historique associe gastronomie belge et vaste carte de cocktails et de mocktails.

Grote Markt 19

Biscuiterie Stuckens

Pour des délices maison comme des pâtisseries, biscuits, limonades ou glaces, allez à la Biscuiterie Stuckens. Conseil: laissez-vous tenter par les spéculoos moelleux aux amandes, la tarte aux pommes du Hageland et la glace oufti!

Zoutstraat 5

Il Giardino

Ce magasin de décoration d’intérieur branché s’est installé dans une ancienne banque. Au sous-sol, vous pourrez admirer les objets et meubles design dans l’authentique salle des coffres. Vous aurez l’impression de vous retrouver dans un film de gangsters. De plus, Il Giardino dispose aussi d’un bar à cocktails. Vous pourrez ainsi tester les sofas avant de les acheter 😉.

Koning Albertstraat 53

Müller

On parie que vous n’avez encore jamais vu un tel assortiment de sacs à main et de portefeuilles en une seule fois? Outre des articles en cuir, cette boutique propose aussi des chaussures, des bijoux et des vêtements écologiques et belges.

Koning Albertstraat 61

Aad & Nief

Ce conceptstore propose un mix d’anciens et de nouveaux objets. Vous y trouvez des fleurs séchées, des gadgets pour la maison et des bijoux de jeunes créateurs, mais aussi des vêtements de seconde main branchés pour trois fois rien.

Koning Albertstraat 69

Sakura Fountain Pen Gallery

C’est dans un immeuble classé, «De drie Crone», qu’est installée la Sakura Fountain Pen Gallery. Atmosphère garantie dans cette boutique spécialisée avec son parquet, ses lambris en bois et son poêle classé. Vous y achèterez de luxueux stylos japonais, de l’encre spéciale et des articles de papeterie. Même si ce n’est pas votre monde, cela vaut la peine d’aller y jeter un œil.

Koning Albertstraat 72b

