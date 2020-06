Elle devient mère porteuse pour sa propre fille

À 51 ans, elle s’apprête à donner naissance à son petit-fils. Julie Loving s’est proposée pour porter l’enfant de sa propre fille, stérile.

« Fait avec beaucoup d’amour et un brin de science », annonce Breanna Lockwood sur son compte Instagram. « Notre bébé arrivera au monde grâce à une mère porteuse… Et ce petit miracle est très spécial : ma maman portera et accouchera de notre enfant ! » poursuit la jeune femme aux 23.000 abonnés Instagram.

Installés dans l’Illinois, Aaron et Breanna Lockwood avaient fait tester, fertiliser et congeler leur matériel reproductif. Simultanément, la maman de la jeune femme, Julie, avait passé tous les tests préliminaires à la GPA. À 51 ans, elle s’apprête à devenir l’une des rares grand-mères à avoir mis au monde son petit-enfant, en l’occurrence, une petite-fille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Breanna Lockwood (@ivf.surrogacy.diary) le 5 Juin 2020 à 5 :34 PDT

Long parcours

« Les épreuves et les vicissitudes de l’infertilité ont sans aucun doute été la plus grosse aventure de notre vie », confie Breanna Lockwood. Pour le couple, ce fut un véritable parcours du combattant : 1311 jours d’attente, 476 injections, 64 prises de sang, 7 opérations chirurgicales, des transferts d’embrayons qui n’ont pas fonctionné, deux fausses-couches, une grossesse extra-utérine… De nombreuses larmes et désillusions.

Finalement, le couple s’en est remis à la GPA. Et pour leur plus grand bonheur, la grossesse de Julie se déroule bien aujourd’hui. Le bébé est attendu pour le 12 novembre.

« Partager cette aventure avec ma mère a été l’expérience la plus unique et la plus incroyable. La maternité de substitution est vraiment le cadeau le plus désintéressé. Ma mère est l’exemple le plus pur du ‘tu ferais n’importe quoi pour tes enfants’ », souligne la future maman.