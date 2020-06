Aux Pays-Bas, l’éducation sexuelle commence dès la maternelle

Un reportage de France 3 montrant des cours d’éducation sexuelle dans une classe de maternelle aux Pays-Bas a suscité de nombreuses réactions.

En Belgique, depuis 2013, les écoliers sont censés avoir des cours d’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). Mais dans la pratique, les disparités restent nombreuses entre les écoles et bien souvent, il s’agit seulement de quelques heures d’animations durant tout le parcours scolaire d’un élève. Chez nos voisins néerlandais, la situation est bien différente.

Des notions de sexualité dès 4 ans

Dans un reportage de l’émission « Nous, les Européens », des journalistes de France 3 ont assisté à un cours d’éducation sexuelle dans une école maternelle aux Pays-Bas. Là-bas, les enfants reçoivent une première approche de la sexualité dès l’âge de quatre ans. Ils apprennent notamment pourquoi les corps des filles et des garçons sont différents, les premières notions sur le pénis et le vagin et en quoi cela consiste de faire l’amour.

Des résultats visibles aux Pays-Bas

Ces cours se poursuivent ensuite à l’école primaire et en secondaire. Résultat : les Pays-Bas ont le taux de grossesse le plus faible chez les adolescentes et l’un des taux d’avortement les plus bas d’Europe. Le nombre de maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes y est également l’un des plus faibles du continent.

Suite à ces bons résultats, le Royaume-Uni a décidé de suivre le même exemple et d’instaurer des cours d’éducation sexuelle dès l’âge de cinq ans.