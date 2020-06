Un chef de police américain démissionne après la mort d’un jeune pendant son arrestation

Le chef de la police de Tucson (Arizona) a remis sa démission après la mort d’un jeune homme plaqué au sol durant douze minutes par trois policiers, dans des circonstances qui font l’objet d’une enquête.

Carlos Ingram Lopez, 27 ans, est mort le 21 avril dans cette ville du sud-ouest des Etats-Unis. Les policiers avaient répondu à un appel d’urgence au domicile de sa grand-mère où le jeune homme d’origine latino-américaine se trouvait, nu et très agité.

La vidéo diffusée mercredi par les autorités locales montre les trois hommes, deux policiers blancs et un policier noir, poursuivre la victime, non armée, jusque dans le garage de la maison où ils lui ont passé les menottes avant de le plaquer au sol, face contre terre.

Carlos “Adrian” Ingram-Lopez

27 years old, Died in Police Custody

