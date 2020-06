Nouveau record d’infections au coronavirus en 24h aux USA

Lors des dernières 24 heures aux USA, 37.077 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées, soit le plus haut nombre en un jour depuis que l’épidémie s’est déclarée Outre-Atlantique, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins.

La précédent record en un jour était de 36.285 cas diagnostiqués en jour en avril, lorsque l’épidémie concernait encore principalement la côte est.

Hier, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies a également estimé qu’entre 5 et 8% de la population américaine a été contaminée par le coronavirus. «Entre 5, 6, 7 ou 8% des Américains ont eu une infection, qu’ils le sachent ou pas», soit plus de 20 millions de personnes et de l’ordre de dix fois plus que le nombre recensé de cas (2,4 millions), a dit Robert Redfield lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.