Muhammad Yunus et des entreprises belges se réunissent pour une rencontre inspirante

Le 30 juin prochain, 230 entrepreneurs sociétaux de la plateforme Belgium Impact se rassembleront à l’occasion du premier anniversaire de l’initiative. Au programme des discussions : crise, innovation, financement et avenir de notre société. Un événement ouvert à tous et dont le point d’orgue sera une intervention du Professeur Muhammad Yunus.

Un anniversaire en ligne

Imaginez ce que peuvent faire près de 230 acteurs du changement lorsqu’ils sont réunis autour d’une table ! C’est ce qui se passera le 30 juin prochain pour le premier anniversaire de la plateforme. Situation sanitaire oblige, l’événement se passera en ligne.

La crise du Covid-19 a vu naître de nombreuses initiatives de solidarité et a amené beaucoup d’entre nous à réfléchir à un monde différent, plus respectueux de l’humain et de la planète. Santé, inclusion sociale, production locale, gestion des déchets, accès à l’éducation et tant d’autres thèmes sont abordés aujourd’hui avec un autre regard, impacté par une crise que nous n’avions jamais connue auparavant. Et la Belgique regorge de modèles à suivre. Belgium Impact rassemble et raconte les histoires des précurseurs, inventeurs et visionnaires qui, en donnant l’exemple, montrent qu’un monde différent est possible et à la portée de tous. Le but de la rencontre : inspirer et inviter à soutenir ces initiatives, peu importe sous quelle forme.

Un invité de marque

A 15h00, l’évènement ouvert à tous (sur inscription), sera ouvert par le Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006. Le Professeur Yunus est un pionnier du microcrédit. Originaire du Bangladesh, il porte depuis une dizaine d’années la question de l’entrepreneuriat social, avec un impact positif sur la planète et l’environnement, sur les tribunes des plus grandes institutions de ce monde.

Fervent promoteur des entreprises à impact, il croit fermement que la crise du Covid-19 est une opportunité en or pour remettre les compteurs à zéro et construire un monde réellement durable, d’un point de vue écologique et social. Il se joint à l’événement de Belgium Impact pour partager son opinion et sa vision positive du futur qui implique un focus sur les initiatives sociétales.

Partage de connaissances

L’après-midi du 30 juin promet d’être une excellente occasion de s’inspirer des expériences des uns et des autres, de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs et d’entamer des discussions en vue de futures collaborations. Grâce à cet événement, Belgium Impact veut générer un partage des connaissances sur l’entrepreneuriat social en Belgique et mettre en relation ces acteurs de la société afin d’avancer ensemble vers un monde durable.

Pour vous inscrire à cet événement gratuit, rendez-vous maintenant sur Eventbrite. La liste complète des intervenants et modérateurs est à découvrir sur les réseaux sociaux de Belgium Impact (@be-impact.be).