Justin Bieber porte plainte contre deux femmes qui l’accusent d’agression sexuelle

Accusé d’agression sexuelle par deux femmes sur Twitter, Justin Bieber a décidé de porter plainte pour diffamation et réclame 20 millions $.

Samedi, une certaine « Danielle » a affirmé anonymement sur Twitter avoir été agressée par le chanteur canadien. Les faits se seraient déroulés en mars 2014, à l’hôtel Four Seasons, à Austin. Suite à cette publication, une autre femme prénommée Kadi a également accusé Justien Bieber de l’avoir agressée sexuellement lors d’une soirée à New York, le 4 mai 2015.

Deux accusations qui ne plaisent pas du tout au Canadien, qui a décidé de contre-attaquer en déposant plainte pour diffamation contre les deux femmes. Cité par le site People, un avocat du chanteur a notamment affirmé que la première accusation dont il était la cible était « factuellement impossible , et réfutée à la foi par des documents incontestables et par les propres aveux des individus ». Selon lui, Justin Bieber ne séjournait pas à l’hôtel Four Seasons le soir où se seraient déroulés les faits, même s’il y a bel et bien mangé.

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k

