Comment le rôle de Rachel Green est devenu un fardeau pour Jennifer Aniston

Dans une interview au Hollywood Reporter, Jennifer Aniston a expliqué avoir eu du mal à se détacher de son rôle de Rachel Green dans « Friends ».

16 ans après la fin de la série qui aura fait hurler de rire les téléspectateurs aux quatre coins du monde, on continue à en apprendre un peu plus sur les anecdotes de tournage, mais aussi sur l’influence que « Friends » a eue sur la vie des acteurs. Une influence qui n’était pas toujours aussi positive qu’on pourrait le croire. Dans une interview au Hollywood Reporter, Jennifer Aniston a en effet expliqué avoir longtemps eu du mal à se détacher du rôle qu’elle jouait.

« C’était épuisant. Je ne pouvais pas me retirer l’étiquette de Rachel Green. J’étais toujours ‘Rachel de Friends’ et la série était tout le temps diffusée. Je n’arrêtais pas de me dire: ‘Arrêtez de jouer cette putain de série' », se souvient-elle.

« Un tel soulagement »

C’est finalement en 2002, lorsque le film « The Good Girl » est sorti, qu’elle a véritablement pu tourner le dos à son personnage. « C’était la première fois que je me débarrassais vraiment de Rachel. Ça a été un tel soulagement pour moi. Mais je me rappelle aussi que la panique s’est emparée de moi. Je me disais: ‘Je ne sais pas si je vais y arriver. Peut-être qu’ils ont raison. Peut-être que tout le monde voit quelque chose que j’ignore, c’est-à-dire, que je suis seulement cette fille dans cet appartement new-yorkais avec des murs violets' ».

Durant tout un temps, Jennifer Aniston a donc essayé de prouver qu’elle n’était plus Rachel Green. Une période aujourd’hui révolue. « Vieillir donne une vraie liberté: on arrête de se soucier de ça », conclut-elle.