Attaque au couteau à Glasgow: trois personnes décédées

Une opération de police est en cours ce vendredi dans la ville écossaise de Glasgow. Trois personnes auraient été mortellement poignardées, selon la BBC.

« Les services d’urgence traitent actuellement un incident à West George Street », avait indiqué la police locale en milieu d’après-midi. « La rue a été fermée et il est demandé au public d’éviter la zone », selon la même source, selon laquelle « la situation est contenue » et « il n’y pas de danger pour le public ».

L’attaque se serait déroulée dans un hôtel du centre-ville. Trois personnes sont mortes après avoir été poignardées. Un officier de police aurait lui aussi été poignardé, il a été emmené à l’hôpital.

Au total, six personnes auraient été poignardées, mais ce chiffre est à confirmer.

Toujours selon la BBC, le suspect, un homme, a été abattu par un officier armé.

Police say incident in Glasgow city centre is contained and there is no danger to the public. Have seen a person being stretchered away from a building. pic.twitter.com/4n0OP0NOP4

