Voici ce que vous risquez en conduisant avec des tongs au volant

En cette période presque caniculaire, vous pourriez être tenté de mettre votre plus belle paire de tongs afin de ne pas avoir trop chaud. Pratiques et confortables, ces chaussures présentes dans toutes les garde-robes pourraient tout de même vous valoir une amende si vous conduisez avec! Explications.

L’été est là et, comme Sophie Wilmès le rappelait hier, tout le monde compte bien en profiter après la période difficile que nous avons vécue. Désormais, on sort de chez soi et on profite de ses proches, des terrasses et de tous les lieux qui nous sont ouverts, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Et il faut dire que chez soi, les tongs ou les slashs, sont devenues indispensables lorsque les températures ont grimpé. Maintenant que l’on peut sortir, on serait d’ailleurs tentés de les mettre, même s’il ne s’agit pas des chaussures les plus esthétiques qui soient.

Une amende salée

Néanmoins, prenez garde car vous vous exposez à une amende si vous décidez de prendre le volant avec vos tongs aux pieds. En effet, si l’on se réfère au point 8.3 du code de la route, « tout conducteur doit être en état de conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit ».

Dès lors, si un agent constate que votre conduite n’est pas appropriée sur la route, il peut vous interpeller et, voyant que vous êtes en tongs, vous infliger une amende de 110 €, car il s’agit d’une infraction du second degré. Benoit Godard, porte-parole de l’IBSR, rappelait toutefois à La Libre qu’il ne s’agissait pas pour autant d’une priorité pour la police… et on le comprend!

Si vous êtes carrément pieds nus ou torse nu, cela peut également être problématique et il faut simplement faire appel à votre bon sens. L’un vous verra être pieds nus sur une bande d’arrêt d’urgence en cas d’incident sur l’autoroute, et l’autre pourrait vous faire mal si vous freinez bloc et que la ceinture de sécurité est nécessaire. Benoit Godard précise qu’il n’y a pas d’infraction en tant que telle, mais que cela pourrait simplement vous causer du tort… A vous de voir!