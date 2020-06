Rebel Wilson était payée pour « rester grosse »

On le sait, les actrices aux formes généreuses ont rarement eu les faveurs d’Hollywood. Mais, pour Rebel Wilson, c’est le contraire qui s’est passé puisque c’est justement sa rondeur qui lui a permis d’obtenir des rôles. A tel point qu’elle a été incitée par ses producteurs à rester en surpoids, a-t-elle raconté au tabloïd The Sun.

Son rôle d' »Amy la baleine », qu’elle a incarné trois fois, colle aujourd’hui entièrement à son personnage. Et il est, malheureusement pour elle, difficile de s’en défaire.

Récemment, l’actrice avait expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle avait clairement l’intention de passer par la case régime afin de perdre du poids.

La comédienne vise en effet les 75 kg à l’horizon janvier 2021, alors qu’elle en a déjà perdu 18.

« C’est comme avoir une bonne résolution, mais pour toute l’année », a-t-elle expliqué au Sun. « J’ai eu 40 ans en mars, et je me suis dit que ce serait comme ça. Ce sera l’année durant laquelle je me focaliserai sur ma santé ».

Le problème, c’est que son agence l’avait engagée car elle n’avait aucune autre actrice ronde en magasin, surtout après des succès tels que « The Hit Girls » (2012), « Pitch Perfect 2 » (2015) et « Pitch Perfect 3 » (2017).

« J’avais un travail où on me payait beaucoup d’argent pour être plus grosse, ce qui peut être troublant », a-t-elle ajouté. Mais sa détermination reste intacte.

Lors de l’émission australienne Sunrise, elle a en effet expliqué qu’elle s’entraînait 6 jours sur 7 et qu’elle avait fait une croix sur la malbouffe. « Je me suis beaucoup entraînée, ce qui a été assez compliqué avec les restrictions liées à la pandémie. Il a fallu que j’aille dans des parcs, et me rouler dans la poussière pour pouvoir faire mes squats. »