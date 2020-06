Nabilla doit se faire opérer des seins d’urgence

C’est sur Snapchat que Nabilla l’a annoncé: elle doit d’urgence se faire opérer afin de changer ses prothèses mammaires qui posent problème.

Nabilla a en effet confié à ses abonnés qu’elle avait des nouveaux projets, des voyages en perspective, le bonheur de retrouver enfin sa famille en France, mais avant cela qu’elle devait se faire opérer d’urgence.

C’est à Los Angeles, où elle cherche d’ailleurs à acheter une maison, qu’elle va en effet passer sous le scalpel.

« Je dois aussi y aller pour subir une opération », a-t-elle expliqué. « Après l’accouchement de Milann, j’ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l’une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça. »

Une opération qui, semble-t-il, ne doit pas trop attendre.

« J’ai dû faire des radios ici et les envoyer aux États-Unis. L’une d’elles est un peu défectueuse et je ne peux pas en changer une seule sur deux, car ça risque de ne pas être les mêmes. J’avais refait ma poitrine à l’âge de 18 ans et ça ne m’avait pas fait plus mal que ça, donc je n’ai pas peur ».

Après cela, Nabilla pourra enfin présenter le petit Milann à son grand-père et passer une quinzaine de jours en France avant d’emménager à Dubaï dans une nouvelle maison pendant les travaux de sa villa.