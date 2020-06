Un ado se réveille après trois semaines de coma en reniflant son déodorant

Kacper Krauze avait été plongé dans le coma suite à une chute dans une rivière glacée en février 2019. Ce jeune Britannique de 13 ans s’est finalement réveillé trois semaines plus tard, lorsque sa mère lui a fait renifler son déodorant!

En février dernier c’est un tragique fait divers qui se joue au Royaume-Uni. Le jeune Kacper Krauze, âgé de seulement 13 ans, échappe de peu à la mort en se noyant dans la rivière de la Cumbria. L’adolescent se trouvait sur un canoë avec des amis, quand il est tombé à l’eau alors qu’il ne savait pas nager. Dans l’eau glacée durant près de 25 minutes, il a finalement été sorti de l’eau et sauvé par les services de secours.

Le jeune garçon est héliporté vers un hôpital et sera rapidement plongé dans le coma à cause du manque d’oxygène lors de la noyade. Comme souvent dans ces cas-là, les médecins ont conseillé de stimuler Kacper avec des objets qui lui sont familiers. C’est d’ailleurs grâce à un objet de son quotidien que l’ado est finalement sorti de son coma trois semaines plus tard.

Boy, 14, who woke from coma after smelling Lynx deodorant now has curly hairhttps://t.co/4x0MMNjc2q pic.twitter.com/S8tXBrKr4i — Daily Mirror (@DailyMirror) June 24, 2020

« C’est un miracle »

« Une infirmière m’avait suggéré d’apporter ses articles de toilette pour le laver. Dès que j’ai vaporisé le déodorant, il a immédiatement ouvert les yeux. Il a dû se rappeler que c’était son odeur préférée », témoigne sa maman auprès du Daily Mail. « C’est un miracle. Nous avions tout essayé pour le réveiller. Nous mettions de la musique et je lui parlais tout le temps. Et puis ça… »

Kacper ne sort pas indemne de cet incident. Depuis, un long travail de rééducation pour qu’il retrouve peut-être un jour la pleine utilisation de ses capacités physiques et mentales. Mais ce qui étonne beaucoup, c’est que depuis cet incident, les cheveux de Kacper ne sont plus les mêmes: « Avant l’accident, ils étaient raides et maintenant ils sont très bouclés, ce qui est assez étrange! »