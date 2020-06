Après dix bières, il n’urine pas pendant 18 heures et se rompt la vessie

Un Chinois vivant dans la province de Zheijiang a fini aux urgences après que sa vessie a rompu pendant son sommeul. L’homme aurait bu dix bières sans uriner, avant de s’endormir et, au réveil, la douleur était devenue insupportable.

Vous connaissez sans doute la chanson: lorsque l’on boit un verre, le rythme des visites aux toilettes s’accélère généralement au fur et à mesure de nos consommations. La vessie est remplie de plus en plus rapidement et il est donc normal, voire recommandé de la vider régulièrement.

Mais pour des raisons obscures, lorsque Monsieur Hu, 40 ans, a été boire un, deux (…), cinq (…), dix verres, il n’a pas jugé indispensable d’aller uriner pour se soulage. Bien au contraire, au moment de rentrer chez lui, il s’est directement endormi, manifestement fort éméché. Dans son sommeil, il n’a pas senti la pression qui grandissait au niveau de sa vessie et était bien trop ivre que pour se lever et aller aux toilettes. L’al­cool aurait supprimé ses fonc­tions nerveuses signa­lant le besoin d’aller aux toilettes, estiment les médecins.

Un réveil douleureux

Grand mal lui en a pris puisqu’au réveil, il souffrait atrocement au niveau de l’abdomen. Sa vessie s’est en fait rompue durant son sommeil, et il a dû être emmené de toute urgence à l’hôpital. Un médecin a même indiqué que la douleur était si intense que ce Chinois ne pouvait même plus se coucher. Les scanners du service d’urologie ont confirmé que sa vessie présentait trois déchirures et une opération d’urgence a été nécessaire.

Monsieur Hu s’en sort bien car les chirurgiens sont parvenus à réparer sa vessie sans complications. Il récupère désormais chez lui et se souviendra longtemps que la capacité maximale d’une vessie se situe entre 350 et 500 millilitres.