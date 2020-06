VIDEO. Il reste impassible malgré un couteau de cuisine planté dans le crâne

A New York, dans le quartier de Harlem, un homme a été poignardé suite à une querelle domestique. Dans une vidéo qui fait désormais le tour du web, on le voit rester impassible, malgré la longue arme blanche qui est plantée dans son crâne. Celui-ci s’en sort sans blessure grave.

Dans ces cas-là, l’adage « Plus de peur que de mal » est souvent de mise. Mais pour cet homme de 36 ans vivant dans le quartier de Harlem, à New York, il ne serait même pas à propos! En effet, celui-ci, dont l’identité n’a pas été révélée, est resté impassible alors qu’il avait un couteau planté dans le crâne.

D’après de nombreux témoins, l’incident aurait eu lieu suite à une querelle domestique. Le jeune homme aurait défendu sa compagne face à un autre individu, qui s’en serait pris d’abord à sa compagne, puis à lui. Les spectateurs horrifiés, jugeant que la scène était digne d’un film d’horreur, ont appelé une ambulance, mais la victime du coup de couteau ne souhaitait même pas monter dedans.

A Harlem man escaped a stabbing with just minor injures today: Hes the one with the massive kitchen knife left sticking upright out of his head. 🤕#TuesdayThoughts @Iam_WiLL_ pic.twitter.com/NJ3mKefz2m

— ~Marietta✌ (@_MariettaDavis) June 24, 2020