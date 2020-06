VIDEO. A Barcelone, le premier opéra post-confinement joué devant… 2.300 plantes

Un public unique pour une représentation inédite. Afin de ne pas jouer face à des fauteuils vides, l’opéra de Barcelone a organisé son retour, premier événement depuis trois mois, dans une salle remplie de 2.295 plantes.

Privés de public depuis le confinement dû au coronavirus, les artistes retrouvent peu à peu les scènes, mais souvent encore face à des fauteuils vides.

Pour offrir un « public » à ses artistes, l’opéra de Barcelone a développé un concept innovant. A la place des amateurs de musique, quelque 2.295 plantes d’intérieur ont assisté au spectacle.

C’est donc un « concert pour le Biocène » qui s’est tenu ce lundi 22 juin, dans l’emblématique Grand théâtre du Liceu.

Amazing pictures from the #Barcelona Opera House @Liceu_cat via @324cat 📸❗️

Puccini’s Crisantemi was played today for an audience of 2,292 plants from local nurseries, exploring the relationship between #art and #nature in a context of a global climate crisis. pic.twitter.com/FCRn08Kk0j

— Daniel Guinart (@daniguinart) June 22, 2020