PHOTOS. L’amitié qui lie ce chien et ce dauphin fait fondre la toile

Les photos de Gunner, un golden retriever, et de son meilleur ami Delta, un dauphin, font le buzz depuis qu’elles ont été partagées sur la toile. De quoi mettre du baume au cœur en cette période sombre.

C’est une amitié unique, solide et peu commune qui fait fondre les cœurs des internautes depuis quelques jours. Celle qui lie Gunner, un chien de setp ans, et Delta, un dauphin de dix ans.

Les deux animaux sont amis depuis sept ans.

Les amitiés inter-espèces sont peu ordinaires, surtout avec un lien si fort et si long. Sur toutes les photos partagées en ligne, on les voit s’échanger des gestes d’affection.

Ils se sont liés d’amitié alors que Gunner n’était qu’un chiot, précise le compte Twitter We Rate Dogs, qui a vérifié l’authenticité des images. Une amitié sans faille qui a continué au fil des années.

Delta vit en captivité dans un centre de recherches au large des Keys, un archipel au sud de la Floride (États-Unis). Le sanctuaire pour dauphins a dévoilé des photos de leur première rencontre. Gunner n’avait que huit semaines, et Delta quatre ans.

We have received information confirming the validity of the photo below. This is Gunner and his water buddy, Delta. Delta lives at a seaside sanctuary in the Florida Keys and has been best friends with Gunner ever since he was a puppy. 13/10 for both https://t.co/doLa57OnxI pic.twitter.com/2YfnYS2Xa8

— WeRateDogs® (@dog_rates) June 18, 2020