Les astronomes de la NASA ont découvert un objet brillant dans l’espace. Il s’agit d’un magnétar, un type particulier d’étoile à neutrons, un objet ultra-dense qui subsiste après l’explosion d’une supernova. Âgé de 240 ans, il est à ce jour, le plus jeune jamais recensé.

La semaine dernière, la NASA partageait une découverte extraordinaire : celle du plus jeune magnétar jamais repéré. Les magnétars sont une sorte bien spécifique d’étoile à neutrons.

« Une étoile à neutrons est une pépite incroyablement dense de matériau stellaire qui subsiste après l’explosion d’une étoile massive en supernova », explique la NASA. « Ce sont les objets les plus denses de l’univers, juste après les trous noirs. Une cuillère à café de matière d’étoiles à neutrons pèserait 4 milliards de tonnes sur Terre !»

En ce qui concerne cette « bébé » étoile, elle a une masse qui est plus du double de celle du soleil, pour un volume qui est plus d’un billion de fois plus petit (elle fait près de 30 km de diamètre).

Puissance magnétique

Parmi les étoiles à neutrons, certaines se distinguent par la puissance de leur champ magnétique : ce sont les magnétars, les objets les plus magnétiques de l’univers.

L’objet que la NASA vient de découvrir fait partie de cette famille particulière. Baptisé Swift J1818.0−1607, ce jeune magnétar se situe dans la constellation du Sagittaire, à 16 000 années-lumière de la Terre (soit relativement proche de nous).

Son champ magnétique est 1.000 fois plus puissant que ceux des étoiles à neutrons « classiques ». Et environ 100 millions de fois plus puissant que les aimants les plus puissants fabriqués par l’homme, indique l’agence.

« Un nouveau-né »

Swift J1818.0−1607 a été repéré par la NASA au mois de mars, lorsque les astronomes ont aperçu une explosion massive de rayons X, ce qui l’a rendu plus brillant qu’à l’ordinaire.

Une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters lui donnait 240 ans. Autrement dit, un nouveau-né à l’échelle cosmique (qui est bien entendu beaucoup plus vieux aujourd’hui).

« Si son âge est confirmé, cela signifie que la lumière de l’explosion stellaire qui l’a formé aurait atteint la Terre au moment où George Washington est devenu le premier président des États-Unis », illustre la NASA.

Une découverte inédite

Si 3 000 étoiles à neutrons ont été identifiées dans l’Univers, seules 31 d’entre elles sont des magnétars. Pouvoir en étudier l’un deux si jeune, aussi peu de temps après sa formation, est donc une opportunité inédite pour les astronomes.

Cette découverte pourrait permettre aux chercheurs d’en savoir plus sur la formation des étoiles à neutrons et des trous noirs.