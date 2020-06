Un célèbre acteur porno accusé de viols et d’agressions sexuelles

L’acteur star de films X Ron Jeremy, a été accusé par plusieurs plaignantes de viols et d’agressions sexuelles. L’accusé a pour le moment nié les quatre faits qui lui sont reprochés, mais risque la prison à vie si ceux-ci sont confirmés.

Son nom ou son visage ne vous disent peut-être rien, mais Ron Jeremy est une véritable star des films X depuis la fin des années 1970 et compte d’ailleurs plus de 2.000 films à son actif. Celui-ci faisait de longue date l’objet de telles accusations au sein de la profession et avait été tenu à l’écart de différents événements ces dernières années.

Selon un communiqué des services du procureur de Los Angeles, l’acteur a été officiellement accusé de quatre agressions distinctes qui auraient été commises entre 2014 et 2019. Les plaignantes sont âgées de 25 à 46 ans et leur anonymat a été préservé par les services de la procureure Jacky Lacey, qui ont renoncé à poursuivre Ron Jeremy pour un cinquième cas remontant à 2016, faute d’éléments suffisants.

« Les femmes se jettent sur lui »

Dans le détail, l’acteur est accusé du viol de trois femmes et d’agressions sexuelles sur une quatrième, comme le rapporte la procureur de Los Angeles. Il pourrait passer le reste de sa vie en prison. L’avocat de Ron Jeremy a assuré que ces accusations étaient une « surprise » et les a démenties en bloc. « Ce n’est pas un violeur », a déclaré Stuart Goldfarb. « Ron, au fil des années et en raison de ce qu’il est, a été le partenaire de plus de 4000 femmes (…) Les femmes se jettent sur lui », a affirmé l’avocat.