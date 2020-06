Rentrée de septembre : voici les modalités fixées par les Ministres de l’Éducation

Les ministres de l’Education des Communautés française, flamande et germanophone se sont mis d’accord sur un plan commun pour l’organisation de la prochaine rentrée scolaire en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19.

« Le coronavirus restera une réalité durant l’année scolaire prochaine », a d’emblée prévenu le Ministre flamand Ben Weyts. « Mais toutes les écoles seront ouvertes pour tous les enfants, c’était l’objectif poursuivi », ajoute-t-il.

« Il était important de garantir le droit à l’éducation, tout en garantissant la sécurité des enfants, des enseignants et des parents. Cela reste notre priorité », complète Caroline Désir.

La rentrée se fera toujours suivant la notion de bulles de contacts par classe. Un retour aux cours en présentiel a été favorisé. « En termes d’apprentissage, on sait que rien ne remplacera jamais un enseignant face à sa classe », insiste Caroline Désir.

Les Ministres ont développé les quatre scénarios envisagés pour l’année scolaire 2020-2021 après concertation avec les experts du GEES et les acteurs de terrain.

Code couleurs

Un code couleurs a été instauré, correspondant aux quatre scénarios mis en œuvre en fonction de la situation épidémiologique : le risque « zéro » (vert) en cas de retour à la normale, le risque faible de transmission (jaune), le risque modéré (orange) et le risque élevé (rouge).

Les scénarios sanitaires ont été élaborés avec des modalités propres concernant la présence des élèves en classe. De plus, les mesures de sécurité se renforcent en passant de l’un à l’autre (les activités de groupe, les sorties scolaires, la gestion des entrées et sorties, etc.)

L’année scolaire devrait commencer en code jaune, soit une situation épidémiologique semblable à celle que l’on connaît aujourd’hui. Les mesures de sécurité actuelles restent de mise : hygiène des mains, distanciation physique, aération et matériel de protection. Les cantines pourront reprendre en phase jaune.

Retour complet en classe pour les moins de 12 ans

Les modalités de cours seront différentes dans l’enseignement fondamental et dans le secondaire. Cette distinction se fond sur le fait que le risque de transmission est plus élevé pour les plus de 12 ans.

Dans le maternel et le primaire donc, tous les enfants reprendront le chemin des classes, cinq jours par semaine (ordinaire et spécialisé). « On ne fermera pas les écoles maternelles et primaires quelle que soit la progression de l’épidémie », assure la ministre de la FWB.

4 jours par semaine dans le secondaire

En revanche, dans le secondaire (ordinaire et spécialisé), tous les élèves rentreront, mais uniquement quatre jours par semaine pour la phase jaune. Pas de classe le mercredi, mais bien du travail à domicile.

Lors des phases orange et rouge, les établissements fonctionneront avec des demi-groupes classe présents. C’est-à-dire que la moitié A des élèves se rendront à l’école le lundi et le mardi, et la moitié B le jeudi et le vendredi. En alternant chaque semaine les jours de présence.

Le port du masque restera la règle.

Des périodes d’aide supplémentaires

En ce qui concerne l’enseignement spécialisé de type 1 et 2, les enfants pourront être présents à l’école cinq jours par semaine, y compris en code orange (en cas de code rouge, présence limitée à deux jours par semaine).

Enfin, un soutien particulier sera apporté sous forme de périodes accordées à certaines écoles, particulièrement celles fréquentées par un public moins favorisé, afin d’assurer un accompagnement personnalisé des élèves qui ont des retards ou des difficultés d’apprentissage.

Concernant les académies et l’enseignement artistique, « les détails suivront ».