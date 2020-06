Un suprématiste blanc s’emporte sur une victime: « J’aurais dû te tuer, sal*pe! »

Jeremy Christian, un homme accusé d’un double meurtre raciste, a été confronté au tribunal à une victime ayant survécu à l’une de ses attaques. Lorsque celle-ci s’en est prise à lui, ce dernier s’est emporté, affirmant: « J’aurais dû te tuer, sal*pe! »

L’audience était chahutée ce mardi lors d’un procès qui se tient actuellement à Portland, en Oregon. Jeremy Christian est actuellement jugé pour un double meurtre raciste survenu en 2017. Dans ce cadre, il était confronté à une autre de ses victimes, Demestria Hester, qui a échappé au pire.

Un double meurtre terrible

Alors qu’elle était à la barre pour réaliser sa déclaration de victime, Hester a déclaré: « Ta mère aurait dû avorter. Tu es un déchet et quand tu mourras, j’espère que tu pourriras. » Il n’en fallait pas plus pour que l’accusé rentre dans une rage folle, en arrachant son masque de protection.

« J’aurais dû te tuer salope. Retourne dans le Tennessee. Nous ne voulons pas de vous ici et de toutes vos conneries », a-t-il déclaré à l’encontre de sa victime, vers qui il avait lancé une bouteille en proférant des injures racistes en 2017, avant de commettre un double meurtre de deux hommes qui étaient intervenus alors que le tueur s’en prenait à deux jeunes musulmanes dans un train. Ricky John Best, 53 ans, et Taliesin Myrddin Namkai-Meche, 23 ans, avaient été poignardés par ce déséquilibré.

Des références à George Floyd

Jeremy Christian s’en est ensuite pris à un politicien local, avant d’insulter de plus belle la jeune femme: « Tu as foutu en l’air ma ville. Tout le monde sait que tu es une menteuse! George Floyd, George Floyd, j’aurais dû te tuer salope! » Après ces propos, l’accusé a été escorté en dehors du tribunal et la séance a été suspendue.

Le procès devrait reprendre demain et durer plusieurs jours. L’accusé a d’ores et déjà été reconnu coupable de meurtres avec circonstances aggravantes et de tentative de meurtre d’une troisième victime intervenue dans le train qui a survécu.