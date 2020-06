La restauration complètement loupée d’un Murillo scandalise l’Espagne

La polémique enfle depuis quelques jours en Espagne dans le domaine de l’art. La restauration d’un tableau de Bartolomé Esteban Murillo a été complètement manquée et les dégâts pourraient bien être irréversibles. Les collectionneurs d’art s’insurgent face à un tel amateurisme.

Un tableau représentant l’Immaculée Conception, peint par Bartolomé Esteban Murillo au XVIIe siècle, a été complètement bousillé lors d’une restauration. L’Europa Press affirme que son propriétaire, originaire de Valence, aurait fait appel à un restaurateur de meuble pour effectuer un simple nettoyage du tableau.

Celui-ci, pas du tout formé pour ce genre de tâches, a totalement raté la restauration qu’il réalisait pour 1.200 €. Un professionnel a alors pris le relais, mais les dégâts semblent être irréparables. Les traits sont grossiers et les photos de cette transformation font peine à voir.

D’après Maria Borja, vice-présidente de l’Association des conservateurs et restaurateurs espagnols, le problème est « beaucoup plus fréquent que ce que l’on pourrait penser », comme elle le raconte au Guardian. Il ne concerne d’ailleurs pas que les tableaux, mais peut aussi toucher les statues ou les meubles d’époque.

The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

"Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer."https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu

— Mark Rees (@reviewwales) June 22, 2020