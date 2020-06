Deux mois après sa rupture avec Lily-Rose Depp, Timothée Chalamet a retrouvé l’amour

Sa relation avec Lily Rose-Depp à peine terminée, l’acteur Timothée Chalamet a été aperçu dans une station balnéaire mexicaine avec une nouvelle compagne.

Alors qu’ils étaient en couple depuis l’automne 2018, Timothée Chalamet et Lily Rose-Depp se seraient séparés il y a deux mois, sans qu’aucun membre du couple ne confirme la nouvelle. Ce qui n’était au départ qu’une rumeur semble cependant devenu officiel étant donné que l’acteur franco-américain de 24 ans a été aperçu avec une autre femme dans la station balnéaire de Cabo San Lucas, au Mexique.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

La nouvelle élue de son cœur n’est autre qu’Eiza González, une actrice de 30 ans révélée après avoir joué le rôle principal dans la série mexicaine « Lola… Érase una vez ». Plus récemment, l’actrice a joué dans « Bloodshot », « Alita: Battle Angel » ou encore « Fast and Furious: Hobbs and Shaw ».