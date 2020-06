Ouverture du festival de la viande de chien de Yulin malgré les critiques

Malgré le contexte sanitaire et les critiques des associations de défense des animaux, le festival de viande de chien de Yulin, en Chine, a ouvert ses portes.

Chaque année, le festival de Yulin, dans la région du Guangxi dans le sud de la Chine, fait grincer des dents dans le monde entier. Et pour cause, cet événement est consacré à la consommation de viande de chien et de chat. Des milliers d’animaux, entassés dans des cages ou déjà abattus, sont exposés dans cet immense marché. En 2018, 10.000 chiens et 4.000 chats avaient ainsi été tués durant les 10 jours du festival de Yulin.

Une mobilisation internationale

Chaque année, la mobilisation et la pression d’associations internationale sont de plus en plus fortes pour interdire cet événement. L’an passé, en France, une pétition de 160.000 signataires avait été remise à l’ambassade de Chine à Paris. Une autre pétition sur Change.org a déjà récolté plus de 2,7 millions de signatures. L’organisation américaine de défense des animaux Humane Society se bat depuis des années pour faire interdire le festival de Yulin. L’association organise également des sauvetages sur ce marché pour ensuite proposer ces animaux à l’adoption aux États-Unis et au Canada.

BREAKING RESCUE: While waiting to be slaughtered for the upcoming Yulin dog meat festival, 10 puppies have been rescued… Posted by Humane Society International on Thursday, June 18, 2020

« Il y a un réel risque de transmission »

Malgré cela, le festival de la viande de chien et de chat a bel et bien ouvert ses portes ce dimanche 21 juin à Yulin. Cette année, il se déroule pourtant dans un contexte sanitaire particulier. « Si l’animal est infecté par un virus et est abattu ou découpé à proximité du public, il y a un réel risque de transmission. Et ce risque est plus élevé que quand un animal est abattu dans un abattoir. », a expliqué le professeur de virologie de l’UCLouvain Jean Ruelle à la RTBF.

La derrière édition de ce festival ?

Cette édition 2020 pourrait cependant être la dernière. En effet, en avril dernier, le ministère chinois de l’Agriculture a publié une liste mise à jour des animaux consommables en Chine. Les chiens et les chats ne figurent plus dans cette liste et ne sont donc plus autorisés à être consommés. Depuis le 1er mai dernier, la ville de Shenzhen a introduit une loi interdisant la consommation de viande de chien et de chat. A terme, les autres villes chinoises devraient suivre.