Si vous êtes un homme, voici le détail à éviter sur les applis de rencontre

Une nouvelle étude a montré que les femmes auraient moins tendance à « matcher » avec un homme qui partage sa photo avec un chat sur les sites de rencontre.

Si vous cherchez le grand amour et que vous passez par des applications du type Tinder, cette étude de l’Université du Colorado devrait vous intéresser. Comme l’explique The Independent, les hommes tenant un chat sur leur photo de profil auraient moins de chance d’avoir un match. D’après l’étude, ces hommes seraient considérés comme « moins masculins », « plus névrosés » et « moins enclins à avoir une relation ».

Pour réaliser cette étude, 1.380 femmes ayant entre 18 et 24 ans ont été interrogées. On leur a présenté deux photos d’une même personne ayant environ 20 ans. La seule différence se trouvait au niveau du chat que l’homme tenait dans une photo et pas dans l’autre. Avec le résultat cité ci-dessus.

« Il est cependant important de noter que les résultats étaient influencés par le fait que la femme se présente comme une personne préférant les chats ou les chiens », nuance cependant l’étude. « Cette découverte suggère que les animaux de compagnie continuent de jouer un rôle dans la sélection des partenaires chez la femme. Un examen plus approfondi des effets de différentes espèces est cependant nécessaire », concluent les auteurs de l’étude.