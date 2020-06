Hélène Ségara dément avoir été frappée par son mari

Hélène Ségara a tenu à couper court à une rumeur qui affirmait qu’elle était battue par son mari.

C’est une rumeur qui n’a pas du tout fait rire la chanteuse. Le 18 mai dernier, Hélène Ségara était sur M6 pour revivre les 25 meilleurs moments de « La France a un incroyable talent », dont elle est membre du jury depuis 2015. Une apparition on ne peut plus normale qui a pourtant intrigué de nombreux internautes, simplement parce qu’une mèche de cheveux recouvrait un des yeux de la chanteuse. Et il n’en fallait pas plus pour que certains affirment qu’Hélène Ségara avait quelque chose a caché, voire carrément qu’elle était battue par son compagnon.

Qui peut rendre son œil à Hélène Segara mdr — Moun’04 (@demortier17) May 18, 2020

La rumeur a pris tellement d’ampleur que la chanteuse a été obligée de la démentir. « Après la diffusion du 18 mai, j’ai tout lu sur les réseaux : de la beigne que mon mec m’aurait mise pendant le confinement au fait que je devenais aveugle. Ça ne m’a pas toujours fait rire, j’ai posté un démenti », a-t-elle expliqué à Télé Star.

Hélène Ségara ça lui gène pas sa mèche dans les yeux??? On dirait qu'elle veux cacher un truc genre 😟😱 #LFAUIT — mat🥀 (@mathou_6) May 18, 2020

Pour rappel, Hélène Ségara a déjà expliqué à plusieurs reprises souffrir d’une maladie auto-immune qui lui a fait perdre une partie de sa vision au niveau de l’œil droit. Elle doit subir un traitement à base de cortisone, mais aussi recevoir régulièrement des implants au niveau de cet œil.