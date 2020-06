Sttellla, K’s Choice ou bien encore Arid soutiennent les musicien(ne)s belges

Entre les tournées annulées, les sorties d’album reportées ou les enregistrements avortés, l’industrie musicale a trinqué depuis le début de la crise sanitaire. Pour répondre aux « besoins socio-économiques urgents » du secteur, PlayRight+ et Sabam For Culture, en collaboration avec le FACIR (Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis) et la GALM, ont créé le « Belgian Music Fund« , annoncent-ils mardi.

Ce fonds a pour objectif dans l’immédiat d’aider concrètement les artistes belges, tous genres musicaux confondus, et de stimuler la relance. Il ambitionne à plus long terme de « poser des bases saines pour l’avenir de la musique belge en soutenant notamment, tant sur le plan financier que structurel, la professionnalisation, l’internationalisation et l’exportation de nos talents musicaux », avance-t-il.

Pour alimenter ce fonds administré par la Fondation Roi Baudouin, les organisateurs font appel à la solidarité et à la générosité de différents contributeurs (entreprises, organisations, fans et artistes). « Tous les dons octroyés seront déductibles fiscalement », précisent-ils. Une série d’artistes, tels que Jean-Luc Fonck de Sttellla, Sam Bettens du groupe K’s Choice ou bien encore Jasper Sterverlinck d’Arid, ont prêté leur voix à des capsules audio où ils soulignent l’importance de contribuer à cet élan de solidarité. Plus d’informations sur www.belgianmusicfund.be.