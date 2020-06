Un train libertin devrait circuler cet été en France

L’été sera chaud dans le sud de la France où une entreprise a prévu de faire circuler un train un peu spécial puisque des soirées libertines s’y dérouleront.

Cet été, de nombreux Français passeront leurs vacances en France. Cela pousse certaines entreprises à innover et à proposer des activités originales et atypiques. La preuve avec le « Train des Plaisirs ».

Un voyage de 5h dans le « Train des Plaisirs »

Ce train libertin, privatisé et spécialement loué pour l’occasion, devrait circuler cet été dans le département des Pyrénées-Orientales. L’organisateur prévoit de faire rouler pendant cinq heures et durant quatre soirées un « Train des Plaisirs » composé d’un wagon bar et d’un wagon salon.

Le convoi emmènera jusqu’à 28 personnes pour un voyage coquin entre 21h et 2h du matin. Pour embarquer, le prix varie entre 60 € (pour les femmes seules) à 160 € (pour les couples), boissons incluses. Pour les hommes seuls, le tarif est de 120 € mais le nombre de place est extrêmement limité.

Les voyeurs tenus à l’écart

Pour l’instant, quatre soirées sont prévues, Les 24 et 25 juillet et les 28 et 29 août. La gare de départ n’a cependant pas été dévoilée. « Ça restera secret. Je ne veux pas que des gens regardent le départ ou se mettent sur le trajet. Je veux que ça reste privé », a expliqué l’organisateur.