Météo: premier coup de chaud de l’été en vue cette semaine

Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies aujourd’hui, mais le temps restera sec. Les températures vont ensuite augmenter fortement jusqu’à la fin de la semaine.

Les maxima aujourd’hui seront compris entre 19 °C à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 24 °C dans le centre du pays, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée. Ce soir et la nuit suivante, le ciel se dégagera et la nuit sera calme et sereine avec des minima de 6 °C dans certaines vallées ardennaises à 12 °C dans les grandes villes.

Mardi, la journée sera ensoleillée et les températures atteindront des valeurs de 22 °C au littoral ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne à 27 ou 28 °C en Campine. Mercredi, le temps sera très ensoleillé avec des maxima de 23 à 26 °C en Ardenne ainsi qu’à la Côte et de 26 à 30 °C ailleurs.

Jeudi, le temps restera sec, ensoleillé et chaud avec des maxima de 23 à 27 °C sur les hauteurs de l’Ardenne et de 27 à 31 °C ailleurs. Vendredi, il fera encore plus chaud avec des températures caniculaires. Les maxima se situeront en effet entre 26 et 28 °C en Ardenne ainsi qu’au littoral, et autour de 30 °C ailleurs, avec des valeurs jusqu’à 32 °C possibles localement.